Sind Startzeiten wie sie andere Teams haben für Halbprofis wie die Schweizer überhaupt realistisch?

Grundsätzlich sind solche sicher möglich. Wir hatten früher immer wieder Teams, die zu den besten Startern gehörten. Es ist kein Geheimnis, dass Rico (Peter) athletisch nicht zu den Besten gehört. Er ist so weit gekommen, weil er grosses fahrerisches Talent hat. Aber es ist klar, dass es mehrere Punkte gibt, wo wir Mühe haben, mit den grossen Nationen wie Deutschland mitzuhalten. Das fängt an bei den Anstellungen der Athleten bei der Bundeswehr, der Bundespolizei, beim Grenzschutz und was sie da alles haben. Ein grosser Faktor sind die eigenen Bahnen. Sie fahren auf allen vier Bahnen gratis, vom Anfänger bis zum Profi. Das kostet bei uns in der Ausbildung fast am meisten. Jede Fahrt kostet zwischen 50 und 70 Euro. Wenn du noch Vierer fahren willst, musst du Übernachtungen für vier Leute bezahlen, während sie gratis in Kasernen schlafen können. Das geht bei den vollamtlichen Trainern weiter. Die Deutschen haben etwa 50, bei uns sind es vier.

Könnte der Verband mehr machen?

Ich glaube nicht. Wir haben in den letzten Jahren so viel in den Sport investiert wie es möglich ist. Ich glaube nicht, dass wir die Medaille wegen der fehlenden Finanzen verloren haben.

Aber die Schweizer Piloten müssen für 200'000 Franken und mehr jährlich eigene Sponsoren suchen. Geht da nicht Zeit verloren, in der man trainieren könnte?

Sicher. Jede Minute, die du in den Sport investieren kannst, ist grundsätzlich gut. Das war aber in früheren Jahren auch so. Bei Hefti war das so, bei Annen, bei Ivo (Rüegg). Die waren ja auch erfolgreich. Unser Sport ist ja nicht wie bei einem Marathonläufer so, dass du extrem viele Trainingsstunden haben musst. Du musst intensiv trainieren. Aber klar, es lastet halt schon ein Druck auf dem Piloten, den jemand in Deutschland nicht hat. Der muss nicht für seinen Lohn und den der Anschieber aufkommen oder das Material. Natürlich wäre es eine ideale Lösung, wenn man einen Anschieberpool bereitstellen könnte. Aber von wo soll das Geld herkommen?