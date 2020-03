Erling Haaland: Seine Zahlen, seine Rekorde, seine Weggefährten – neue Details über das Dortmund-Phänomen

Der Mann ist ein Phänomen. Für das erste Bundesligator braucht er 83 Sekunden, für seinen ersten Treffer in der Champions League 102. Für 40 Tore mit Salzburg und Dortmund lediglich 32 Spiele – eine Hammerbilanz.

Zahlen schrecken oft ab, sich auf etwas einzulassen. Im Fall von Erling Braut Haaland helfen sie aber aufzuzeigen, mit welch gewaltiger Power dieser 19-Jährige seit letztem Herbst die Fussballbühnen entert. Ja, in der Geschichte der Bundesliga haben es auch schon sechs andere Spieler geschafft, mit drei Toren zu debütieren wie Haaland beim 5:3 von Dortmund in Augsburg. Und ja, in der Champions League hat Wayne Rooney mit drei Toren für Manchester United einen ebenso beeindruckenden Einstand abgeliefert, wie der Norweger beim 6:2 Salzburgs gegen Genk. Doch in der Kombination von Liga und Europacup hat noch keiner so aufgetrumpft wie Haaland. 23 Minuten hat er für die drei Tore in der Bundesliga, 43 Minuten für jene in der Königsklasse gebraucht. Bevor die Statistiken langweilen, noch dies: Mit 49 (40 Tore, 9 Assists) Punkten führt Haaland vor Kylian Mbappé (47) und Robert Lewandowski (44) die europäische Skorerliste an.

Mini Jakobsen: Auch in den kühnsten Träumen nicht erwartet

In Trondheim, hoch im Norden, verfolgt Mini Jakobsen mit Argusaugen Haalands Entwicklung. Der 54-Jährige hat 65 Länderspiele für Norwegen bestritten und 80-mal für YB gespielt. «Besser hätte es für ihn selbst in den kühnsten Träumen nicht laufen können», sagt Jakobsen. Vor einem Jahr sei Haaland noch ein gewöhnlicher und kaum bekannter Fussballer gewesen.

Jetzt aber berichten die Medien in Mannschaftsstärke aus Dortmund. Und sind für jeden Satz des wortkargen Youngsters dankbar. «Mittlerweile wissen die Leute, was er macht, aber ein Volksheld oder gar ein König ist er deswegen noch nicht. Ein Prinz jedoch schon», sagt Jakobsen. Würde Haaland durch Trondheim laufen, gäbe es keinen Massenauflauf. Auch die Mädchen würden nicht kreischen wie bei Martin Ödegaard. «Dieser ist in unserem Fussball die klare Nummer 1», sagt Jakobsen. Der 21-Jährige spielt bei San Sebastian, ausgeliehen von Real Madrid.

Als Fünfjähriger mit Weltrekord beim Weitsprung aus dem Stand

In Basel entgeht auch Jasper van der Werff nicht, was Haaland alles leistet. Letztes Jahr war der Skandinavier noch sein Teamkollege bei Salzburg, bevor der eine zum FC Basel und der andere nach Dortmund zog. «Wegen meiner Verletzungen standen wir zwar nie in einem Pflichtspiel gemeinsam auf dem Platz», sagt van der Werff, «doch wir haben oft miteinander trainiert, Testspiele bestritten und uns auch sonst getroffen.» Er habe gleich gespürt, dass Haaland mit seiner Wucht und seinem Torhunger etwas ganz Spezielles sei. «Er machte viele freiwillige Zusatztrainings», so der Innenverteidiger.

Geboren am 21. Juli 2000 in Leeds – sein Vater Alf-Inge war Profi bei Nottingham, Leeds und Manchester City – ist Haalands Werdegang zunächst eher unspektakulär. Mit einer Ausnahme: Am 22. Januar 2006 springt der Fünfjährige im Weitsprung aus dem Stand 1,63 Meter weit – Weltrekord. «Er ist bis heute ungebrochen», sagt Haaland. Der Teenager vom Bryne FK wird von Hoffenheim ins Probetraining eingeladen und hinterlässt einen starken Eindruck, doch ein Transfer scheitert, weil sein Umfeld mit 5000 Euro pro Monat zu viel verlangt. Der Angreifer, der innert eines Jahres zwölf Zentimeter wächst und vier Monate pausieren muss, wechselt zu Molde, wo er auf Trainer Ole Gunnar Solskjaer trifft. Der einstige Stürmer von Manchester United weiss, wie er den Rohdiamanten schleifen muss. Im Januar 2019 wird der 18-Jährige für acht Millionen Euro zu Salzburg transferiert. Im Mai schiesst er für Norwegens U20 bei der WM gegen Honduras neun Tore und startet danach mit Red Bull durch: 22 Spiele, 28 Tore. Der amerikanische Trainer Jesse Marsch sagt: «Electrifying». Teamkollege Zlatko Junuzovic sagt: «Er kann noch am Kopfballspiel arbeiten, aber nicht am Kopf an sich.» Er meint die Mentalität.

Das Rezept gegen ihn: Seine Läufe in die Tiefe antizipieren

Das Rezept, wie das Tor-Monster zu stoppen ist, hat noch niemand gefunden. Ausser van der Werff; wenn auch bloss theoretisch. «Man muss seine Läufe in die Tiefe antizipieren und vor ihm am Ball sein. Sonst hat man verloren», sagt der 21-Jährige. «Erling ist total auf den Fussball fokussiert. Wenn wir zum Kaffee in die Stadt gingen, war er selten dabei. Aber er ist weder introvertiert noch arrogant», sagt van der Werff. «Als ich verletzt war, hat er sich oft nach meinem Befinden erkundigt.»

Im Januar wollen gefühlt 100 Klubs Haaland verpflichten. Wer glaubt, er würde sich wegen Solksjaer für Manchester United entscheiden, sieht sich getäuscht. Diesmal wählt Papa Alf-Inge zusammen mit Star-Berater Mino Raiola den BVB als nächste Stufe auf der Leiter nach oben. 20 Millionen Euro legen die Westfalen hin, wegen der Ausstiegsklausel ein Schnäppchen. Seit 2016 hatten sie Haaland 28-mal beobachtet. Die Red Devils sollen ihm laut englischen Medien zwar ein 60-Millionen-Euro-Paket angeboten haben, nicht aber eine Ausstiegsklausel. Der BVB dagegen akzeptiert eine solche – sie dürfte 2022 bei 75 Millionen Euro liegen –, bietet ein Jahressalär von 8 Millionen Euro und der Linksfuss unterschreibt bis 2024.

Haaland, der erst zwei A-Länderspiele (ohne Tor) bestritten hat, fegt wie ein Orkan über die Bundesliga. «Ein Wunder. So etwas habe ich noch nie gesehen», sagt BVB-Trainer ­Lucien Favre. «Das ist ein Tier!», so Thomas Tuchel, der Coach von Paris Saint-Germain, nach Haalands zwei Toren beim 2:1 der Dortmunder im Achtelfinal der Champions League. Heute steigt in Paris das Rückspiel. Wegen des Corona-Virus ist es eine Geisterpartie. Den Norweger dürfte dies freilich nur wenig beeindrucken. Van der Werff sagt: