Die Sportart Eishockey fristet in Frankreich bekanntlich nicht mehr als ein Nischendasein. In der obersten Spielklasse, der Ligue Magnus, überschreiten die Monatssaläre der Spieler selten die 1000-Euro-Marke. Profis gibt es kaum.

Kein Vergleich mit den Löhnen, die in der NLA gezahlt werden. Dort bewegt sich das jährliche Durchschnittsgehalt der Spieler im Bereich zwischen 150 000 und 200 000 Franken. Die Topverdiener kratzen bereits bedrohlich an der Millionen-Marke. Sprich: Aus Sicht der Franzosen ist die Schweiz eishockeytechnisch gesehen so etwas wie das Schlaraffenland. Und für viele junge französische Eishockeyspieler auch das Sprungbrett zu einer Profikarriere.

Besonders dann, wenn sie sich bereits im Junioren-Alter einer Schweizer Nachwuchsmannschaft anschliessen, somit auf Lebzeiten über eine Schweizer Spielerlizenz verfügen und damit nicht mehr unter das Ausländerkontingent fallen.

Acht Franzosen in der NLA und NLB

In der kommenden Saison stehen in der NLA und der NLB acht Spieler mit französischem Pass und Schweizer Spielerlizenz unter Vertrag: Floran Douay (Servette), Tim Bozon (Kloten), Eliot Berthon (Ambri), Johann Morant (Zug), Pierrick Pivron (Langenthal), Kevin Bozon (Winterthur), Victor Barbero (Ajoie) und Simon Barbero (Olten).

Der Trend dürfte sich fortsetzen. Allein bei den Elite-Junioren von Servette-Genf tummelten sich in der zu Ende gegangenen Saison ein halbes Dutzend französische Spieler. Die Genfer profitieren selbstredend am meisten von ihrer Lage in unmittelbarer Nähe Frankreichs. Die meisten der ambitionierten Eishockey-Junioren des Nachbarlands nehmen mangels Alternativen vor der eigenen Haustüre inzwischen den mitunter beschwerlichen Weg via Schweiz auf sich.

Mit Erfolg. Letztlich hat auch die französische Nationalmannschaft von der Schweizer Entwicklungshilfe profitiert. Man hat sich fest im Kreis der 16 besten Eishockeynationen etabliert. Nicht schlecht für eine Nischensportart.