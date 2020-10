Endlich wieder an einer Endrunde: Alex Frei, Xherdan Shaqiri & Co. – in diese Fussstapfen treten die U21-Talente

Die Titanen von 2002

Die Titanen konnten sich auch neben dem Platz in Szene setzen, wie dieses Bild beweist:

Dann folgte die wohl beste Partie dieser U21-Mannschaft. Im ausverkauften Zürcher Hardturmstadion bezwingen die Titanen Portugal mit 2:0. Die beiden Stars Ricardo Cabanas (per Foulpenalty) und Alex Frei erzielen die beiden Tore. «Jeder von uns wollte diesen Sieg unbedingt, jeder hat alles dafür gegeben», lobte Trainer Bernard Challandes. «Die Abwehr war manchmal geradezu heroisch. Und jetzt können wir bis zum letzten Match von einem Halbfinal-Platz träumen. Wir freuen uns jetzt schon auf ein weiteres Fussballfest gegen Italien.»

Die Titanen, wie die Generation genannt wurde, sorgen 2002 für das erste grosse Highlight der U21-Nationalmannschaft. An der Heim-Europameisterschaft begeistern sie die Schweizer Fans mit überraschend gutem Fussball. Vor der EM als absolute Aussenseiter ins Turnier gestiegen, überzeugen die Schweizer. Gegen England schlagen sie sich beachtlich, verlieren aber mit 1:2.

Schluss für die Schweizer und ihre Europameisterträume ist schliesslich im Halbfinal gegen die Franzosen. Gegen den Titelfavoriten verlieren die Titanen im ausverkauften St. Jakob-Park mit 0:2. Eine erste U21-Sternstunde geht zu Ende.

2004: Wenig Erfolg mit Barnetta und Senderos

Zwei Jahre später ist die Schweiz wieder an der EM mit dabei, inzwischen sind jüngere Spieler wie Philippe Senderos, Johan Vonlanthen und Tranquillo Barnetta in der U21 angekommen. 2002 war ein Teil des Teams noch Europameister bei der U17 geworden, doch diesmal wird es keine berauschende EM-Endrunde. Obwohl als Mitfavorit angetreten, scheiterte das Team nach Niederlagen gegen Schweden und Deutschland, sowie einem Unentschieden gegen Portugal in der Gruppenphase.

2011: Finaleinzug einer goldenen Generation