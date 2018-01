Kanadas «Hockey Hall of Fame» ist in einem Gebäude in Toronto untergebracht. Sie wurde 1943 mit Sitz in Kingston gegründet, um die besten Eishockeyspieler zu ehren. Bisher sind 399 Persönlichkeiten aufgenommen worden. Zur Ruhmeshalle gehören ein Museum mit Ausstellungsstücken zu berühmten Spielern und Teams und eine Bibliothek.

Die «Hockey Hall of Fame» wurde durch den ehemaligen Präsidenten der Canadian Amateur Hockey Association, James T. Sutherland, gegründet. Also nicht durch die NHL. Die Ruhmeshalle trug zunächst den Namen „International Hockey Hall of Fame“ und nahm am 20. April 1940 die ersten elf Mitglieder auf.

Mit dem Tod Sutherlands im Jahr 1955 verlor die Stadt Kingston seinen wichtigsten Fürsprecher und so kam es 1958 zum Umzug nach Toronto. Vorerst in das Gebäude der «Canadian Sports Hall of Fame.»

Auf Grund des unerwarteten Besucherzustroms beschloss die NHL zwei Jahre später den Bau eines eigenen Gebäudes, das am 26. August 1961 auf dem Grundstück der Canadian National Exhibition eröffnet wurde.

Bereits im ersten Jahr kamen 750'000 Besucher. Am 16. Juni 1993 zügelte die Ruhmeshalle schliesslich an den heutigen Standort in ein neues Gebäude an der Ecke Yonge Street/Front Street in Toronto. Die Ausstellungsfläche beträgt 50'600 m².

Wer in die «Hall of Fame» aufgenommen wird, entscheidet eine 18-köpfige Kommission.