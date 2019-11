EM-Qualifikation: Ramona Bachmann trifft beim vierten Sieg der Schweizerinnen dreifach

Mit einem Matchball unter dem Arm und einem breiten Grinsen im Gesicht erreicht Ramona Bachmann nach dem Spiel den Interviewbereich und die ­gespannten Medienvertreter. Einen Ball mitzunehmen ist nach einem Hattrick üblich. Bachmann ist beim 6:0-Sieg der Schweiz die grosse Figur. «Eine super Leistung, unser Trainer hat uns hervorragend auf die Rumäninnen eingestellt», sagt die Offensivspielerin.

Tatsächlich kommt die Schweiz während des gesamten Spiels nie wirklich in Bedrängnis, Goalie Gaëlle Thalmann ist mehrheitlich arbeitslos. Die ­Rumäninnen sind der erwartet hartnäckige, bissige Gegner. Die Schweiz leistet sich auch Fehler im Aufbauspiel, hat nur wenige Szenen im gegnerischen Strafraum. Bis Bachmann nach 26 Minuten das erste Mal ihre grosse Klasse aufblitzen lässt. Sie lässt zwei Gegnerinnen stehen und zieht ausserhalb des Strafraums ab. Der Ball klatscht an die Lattenunterkante und landet anschliessend im Tor. «Ramona ist eine der besten Spielerinnen in Europa, wenn sie sich gut fühlt und das Vertrauen spürt», sagt ihr Trainer Nils Nielsen. «Und heute hat sie sich gut gefühlt.» Er lacht herzhaft.