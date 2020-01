EM-Aus für die Schweizer Handballer: Sie kamen, um zu lernen

Tränen, Wut, Trauer? Nein. Wieso auch? Klar, das Abenteuer ist zu Ende. Heute sitzen sie im Flieger nach Hause, werden am frühen Abend in Zürich landen. Während der gestrige Gegner Slowenien den Parcours fortsetzen darf. Aber die Schweizer Handballer sind intelligent genug, um die Sache richtig einzuschätzen. «Wir wissen, woher wir kommen», sagt Torhüter Nikola Portner. Und zwar von ganz unten, wie Trainer Michael Suter, der das Nationalteam vor dreieinhalb Jahren übernommen hat, auch jetzt betont. «Nun spielen wir im Konzert der Grossen. Ich bitte um Verständnis, dass wir auf diesem Level nicht jedes Spiel gewinnen können», sagt der Trainer.

Einen Sieg mit acht Toren Differenz hätte die Schweiz benötigt, um in die Hauptrunde einzuziehen. Also, ein Wunder. Ein geschichtsträchtiges Ereignis. Und das gegen Slowenien. Ein Schwergewicht in der Szene. Bronzemedaillengewinner an der WM 2017.

Was der grösste Unterschied zwischen der Schweiz und Slowenien sei, wird Trainer Ljubomir Vranjes gefragt: «Wir haben etliche Spieler, die Erfahrung in der Champions League haben, die bei den grössten Klubs Europas engagiert sind.» Die Schweiz hat nur zwei: Andy Schmid und Nikola Portner. «Die Slowenen sind einfach viel weiter als wir, eigentlich Vorbilder für unseren Weg», sagt Luka Maros. «Aber wir wollen mehr. Unser Ziel ist es, dass wir Teams dieser Güteklasse in Zukunft häufiger bezwingen.»