Der Leader der zweithöchsten Spielklasse gewann seinen Halbfinal gegen den Swiss-League-Kontrahenten Ajoie nach erstklassiger Leistung mit 4:0.

Die Lakers überzeugten mit einem kompakten Team-Effort und Abgeklärtheit im Abschluss. Die St. Galler zeigten, weshalb sie in der Meisterschaft bislang 19 Punkte mehr als der Tabellenvierte aus dem Jura ergatterten.

Mit dem sehenswerten Backhand-Abschluss von Dion Knelsen in der letzten Minute des Mitteldrittels war die Partie entschieden. Die beiden wegweisenden Tore zur 2:0-Führung, darunter das 1:0 in Überzahl von Steve Mason, hatte Michael Hügli vorbereitet. Beim 2:0 profitierte Torschütze Thomas Büsser vorab davon, dass sich gleich drei Jurassier im eigenen Slot auf die gleiche Seite begaben und dadurch einen unbedrängten Abschluss der Gastgeber ermöglichten.

Das Bruder-Duell auf dem Goalie-Posten entschied Melvin Nyffeler von den Lakers gegen Dominic Nyffeler ebenso zu seinen Gunsten. Melvin Nyffeler parierte 28 Schüsse für den Shutout.

Lakers wollen Servette nacheifern

Die Partie hätte indes zu Beginn auch einen andere Verlauf nehmen können. Denn die Jurassier, die auf ihrem Weg in die Cup-Halbfinals mit gleich drei Teams aus der Swiss League ausgeschaltet hatten (Lausanne, ZSC Lions und SCL Tigers), begannen mit viel Schwung und verpassten die 1:0-Führung nur knapp, als Jonathan Hazen nur den Pfosten traf.

In der Neuzeit des Schweizer Cups, also seit der Wiedereinführung dieses Wettbewerbs in der Saison 2014/2015, sind die Lakers die erste Mannschaft aus der zweithöchsten Spielklasse, die den Einzug in den Cupfinal schaffte.

Der bislang einzige unterklassige Cupsieger ist Genève-Servette, der 1959 gegen die oberklassigen Young Sprinters mit 7:3 triumphierte.

Telegramm:

Rapperswil-Jona Lakers - Ajoie 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

6100 Zuschauer (ausverkauft/Saisonrekord). - SR Dipietro/Stricker, Küng/Wüst. - Tore: 11. Mason (Hügli/Ausschluss Loeffel) 1:0. 32. Büsser (Hügli) 2:0. 40. (39:03) Knelsen (Rizzello) 3:0. 43. Primeau 4:0. - Strafen: 1mal 2 Minuten gegen die Rapperswil-Jona Lakers, 2mal 2 Minuten gegen Ajoie.

Rapperswil-Jona Lakers: Melvin Nyffeler; Sataric, Maier; Geyer, Berger; Iglesias, Büsser; Gähler, Profico; Brem, Aulin, Casutt; Hüsler, Knelsen, Rizzello; Hügli, Mason, Mosimann; Frei, Vogel, Primeau.

Ajoie: Dominic Nyffeler; Maret, Hauert; Birbaum, Casserini; Ryser, Steinauer; Montandon, Devesvre; Schmutz, Devos, Hazen; Macquat, Privet, Impose; Fuhrer, Frossard, Wüst; Merola, Montandon, Loeffel.

Bemerkungen: Pfosten: Lakers ohne Schmuckli (krank) und Lindemann (verletzt), Ajoie ohne Barbero, Pouilly und Schmidt (alle verletzt). - 15. Ajoie-Goalie Dominic Nyffeler hält Penalty von Maier. - Pfosten: 5. Hazen.