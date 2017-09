Der Schlüsselspieler: Jonas Hiller.

Der Goalie ist auch in seiner zweiten Saison der mit Abstand wichtigste Einzelspieler. In seiner ersten Saison hat er mit seiner Präsenz, mit seinem Charisma die Mannschaft besser gemacht und dafür gesorgt, dass jeder so verteidigte, als sei er ein paar Kilo schwerer und ein paar Zentimeter grösser. Biel braucht diese Wirkung in seiner zweiten Saison noch viel nötiger.