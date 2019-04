Spiel drei war eher enttäuschend. Kein Vergleich zur Intensität und zu den Emotionen der zweiten Partie. Die SCB-Maschinerie lief in fast schon gewohnter Art und Weise. Der Gesichtsausdruck von Tristan Scherwey nach dem 3. Tor des SC Bern nach nur 13 Minuten war wiederum sinnbildlich: Eine Selbstverständlichkeit, die im positiven Sinne für die «Arroganz» des SC Bern steht.

Die Besten des SC Bern waren besser als die Besten des EV Zug. Die Arcobello-Linie war einmal mehr sehr stark. Die Diskussionen der letzten Zeit rund um die Eiszeit der Top-SCB-Spieler und in diesem Zusammenhang die Kritik an Trainer Kari Jalonen kann ich nicht nachvollziehen. Spieler mit viel Eiszeit haben einen besseren Rhythmus und spielen dadurch noch besser.

Betreffend Energiehaushalt haben die SC-Bern-Stars einmal mehr gezeigt, dass sie noch Reserven haben. Es ist nicht so, dass die anderen Spieler nicht gut genug wären, aber die Top-Spieler sind besser und haben dadurch mehr Eiszeit verdient. Die Aufgabe jedes Trainers ist es, zu gewinnen. Und ultimativ, Meisterschaften zu gewinnen.

Wichtigstes Spiel der Saison

Die Ausbildung der Spieler ist ein positives Nebenprodukt. Die Aufgabe von jungen Cracks ist es, sich aufzudrängen und sich Eiszeit zu verdienen. So wie dies

Yannick Burren (21) und André Heim (20) beim SC Bern sowie Sven Leuenberger (19) beim EV Zug gemacht haben in dieser Saison und nun in dieser wichtigsten Phase der Meisterschaft das vollste Vertrauen ihrer Trainer geniessen.

Für den EV Zug ist das heutige Spiel das wichtigste der Saison. Jeder Einzelne, aber vor allem die Leader, müssen heute ihre beste Leistung der Saison abliefern. Nur so kann dieser «arrogante», voller Selbstvertrauen strotzende SC Bern noch gestoppt werden. Vor zwei Jahren, auch am Gründonnerstag, gelang dies dem EV Zug bereits.

Das spektakuläre Tor von Fabian Schnyder in der Verlängerung und die Stimmung im Stadion nach dem Tor werde ich nie vergessen. Das gehört zu den Highlights meiner Karriere. Ich würde es Fabian Schnyder von Herzen gönnen, wenn er diesen Coup heute wiederholen könnte!