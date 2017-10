Shore hat sich die Gehirnerschütterung in den vergangenen Tagen zugezogen hat. Noch am Freitag war der Amerikaner beim Auswärtsspiel in Bern (3:4 n.V.) für die Zürcher im Einsatz gestanden.

Nach seinem Wechsel von Kloten zum ZSC wartet Shore auch nach 13 Spielen in der National League noch auf seinen ersten Saisontreffer. In der vergangenen Qualifikation figurierte er mit 24 Toren unter den Top 3 Torschützen der Liga.