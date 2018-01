Jede Partie seiner Mannschaft hat aber nur ein einziger «Eisgenosse» absolviert: Nico Hischier. Ausgerechnet der Jüngste Schweizer, der vor wenigen Tagen das 19. Lebensjahr vollendete, stand ohne Ausnahme jedesmal in der Aufstellung der New Jersey Devils. Damit hätte man noch vor dem Saisonstart nicht unbedingt rechnen dürfen. Kevin Fiala (Nashville) und Timo Meier (San Jose) verpassten jeweils ein Spiel ihrer Teams. Alle anderen Akteure mussten mindestens drei Partien verletzt aussetzen. Von diesem Gesichtspunkt her war die erste NHL-Saisonhälfte aus Schweizer Sicht auch von viel Pech geprägt. Luca Sbisa (Las Vegas) war dabei der grösste Pechvogel. Er fiel zweimal während mehrerer Wochen aus und ist aktuell bereits zum dritten Mal verletzt.

Schweizer mit wichtigen Rollen

Trotzdem ist unter dem Strich vor allem eine erfreuliche Tendenz festzustellen. Die allesamt jungen Schweizer Stürmer Nino Niederreiter (25), Sven Bärtschi (25), Sven Andrighetto (24), Timo Meier (21), Kevin Fiala (21), Denis Malgin (20) und Nico Hischier (19) gehören in ihren Teams schon zu den offensiven Leistungsträgern oder wachsen langsam, aber sicher, in wichtige Rollen hinein. Nashville-Captain Roman Josi ist nicht mehr das Mass aller Dinge punkto Skorerwerte. Ihm blüht mit Fiala mittlerweile Konkurrenz aus dem eigenen Team. Der Ostschweizer ist mit 10 Toren und 16 Assists ei Saisonhälfte der Schweizer Spieler mit der besten Punktausbeute.

Eine solche Breite bei den Stürmern auf höchstem Niveau hatte die Schweiz noch nie. Umso bedauerlicher ist die Tatsache, dass die NHL-Profis dieses Jahr nicht an den Olympischen Winterspielen teilnehmen dürfen. Fiala und Co. werden ihren Landsleuten aus der Ferne die Daumen drücken müssen.

Kevin Fiala

Nach 15 Saisonspielen wartete Kevin Fiala immer noch auf seinen ersten Saisontreffer. 18 Partien später hatte er zehn Tore (und neun Assists mehr) auf seinem Konto. Der Ostschweizer war zwischenzeitlich einer der «heissesten» Spieler der NHL und absoluter Leistungsträger der Predators. Mittlerweile wartet Fiala wieder seit sieben Spielen auf einen Skorerpunkt. Entsprechend hat die ganze Mannschaft der Predators Mühe, offensiv wieder in Schwung zu kommen.