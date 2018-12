Tatsächlich hat Arno Del Curto (62) mit anderen Klubs verhandelt. Die Gespräche sind immer nach dem gleichen Muster verlaufen. Erst lebhaftes Interesse, dann Bedenkzeit und schliesslich eine Absage mit der Begründung, er könne den HCD gerade jetzt nicht im Stich lassen. Nur einmal stand er ganz kurz vor einem Wechsel: er hatte St. Petersburg bereits zugesagt. «Aber auf der Fahrt nach Davos wurde mir klar, dass ich den HCD nicht verlassen kann. Ich habe am Strassenrand angehalten und telefonisch wieder abgesagt.» So hat Del Curto diese Episode einmal bestätigt.

Im Laufe der Jahre sind die Wechselgerüchte um Arno Del Curto ein Teil unserer Hockey- und Medien-Folklore geworden. Immer gut für eine Story und ein bisschen Aufregung. Aber alle wussten: am Ende bleibt er doch. Er hat das Interesse der anderen Klubs nie für Lohn-Pokerspiele missbraucht. Er ist in Davos geblieben, weil er die totale Loyalität, die er einforderte («Zeugen Del Curtos»), selber vorgelebt hat. Erst in den letzten vier Jahren verdiente Arno Del Curt in Davos mehr als 500 000 Franken brutto.

Neue Fragen tauchen auf

Nun hat der «ewige Trainer» sein Amt in Davos niedergelegt. Aus der folkloristischen Frage, ob er nach Bern, Lugano oder Zürich wechselt, wird nun eine seriöse, brisante Angelegenheit. Aber nun wird eine ganz andere, neue Frage aufgeworfen: Kann Arno Del Curto überhaupt in Bern, Zürich oder Lugano «funktionieren»? Die «biblische» Amtsdauer in Davos (1996 bis 2018) hat nämlich zu einer ganz besonderen Legendenbildung geführt: Arno Del Curto sei in Davos allmächtig, kümmere sich um alles, dulde niemanden neben sich und könne gar nicht mehr im Korsett von Strukturen arbeiten. Und schon gar nicht dort, wo charismatische «Alphatiere» den Klub managen wie in Bern (Marc Lüthi) oder in Zürich (Peter Zahner). Die Lehrmeinung heute: am ehesten könnte Arno Del Curto noch in Lugano arbeiten. Weil dort seit den ruhmreichen Zeiten von John Slettvoll (Meister 1986, 1987, 1988 und 1990) die Sehnsucht nach einem allmächtigen Trainer zur DNA des Klubs gehört. Aber Del Curto in Zürich oder Bern? Nein, das ginge nicht.

Berns Flirt mit Del Curto

Oder ginge es doch? In Zürich ist jetzt nicht die Zeit, öffentlich über Sinn und Unsinn einer Anstellung von Arno Del Curto zu reden. Die Position von Cheftrainer Serge Aubin (43) ist zu wenig gefestigt. In Bern kann Marc Lüthi hingegen bedenkenlos über Arno Del Curto plaudern. Sein Trainer Kari Jalonen (58) ist so unbestritten wie der Bär im Berner Wappen. Tatsächlich hat Marc Lüthi im Frühjahr 2009 konkret mit dem HCD-Trainer verhandelt. «Aber schliesslich hat er gesagt, er könne seine Jungs nicht im Stich lassen. Wir haben dann Larry Huras verpflichtet.»

Wenn konkrete Verhandlungen geführt worden sind, bedeutet das also, dass Arno Del Curto sich sehr wohl Strukturen anpassen könnte. Der SC Bern ist wahrscheinlich das am besten strukturierte Hockey-Unternehmen im Land. Tatsächlich hält Marc Lüthi nichts vom Mythos des unzähmbaren, übergrossen Arno Del Curto. «Natürlich könnte er sich Strukturen anpassen und in einem Klub wie bei uns arbeiten.» Aber wäre Europas grösste Hockey-Arena gross genug für die Egos von Arno Del Curto und Marc Lüthi? «Das ist doch alles bloss Gerede. Wenn Arno Del Curto starke Leute um sich hat, dann kann er sich noch besser auf seinen Job konzentrieren.»

Lüthis Sicht ist die eines Managers, der erstens Mitbesitzer seines Arbeitgebers ist und zweitens durch eine biblische Amtszeit (seit 1998) und beispiellose Erfolge so sicher im Sattel sitzt wie sonst kein Sport-Manager in Europa. Er kann also eine grosse, übergrosse Trainerpersönlichkeit viel entspannter als alle seine Kollegen beurteilen und empfiehlt, wohl auch ein wenig an sich selber denkend: «Nach so langer Zeit in einem so belastenden Job sollte sich Arno eine Pause gönnen und ein Jahr ausspannen.» Übrigens: 2020 läuft der Vertrag von Trainer Kari Jalonen beim SC Bern aus.