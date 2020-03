Weshalb NHL-Star Roman Josi den EHC Olten tröstet

Der EHC Olten hat sich in den Viertelfinals mit einer 1:4-Siegbilanz gegen Erzrivale Langenthal sang- und klanglos aus den Swiss-League-Playoffs verabschiedet. Während man bei den Powermäusen die Wunden leckt und nach Erklärungen sucht, gabs immerhin aufmunternde Worte von "ennet dem Teich". NHL-Star und Captain der Nashville Predators, Roman Josi, spendete via kurzer Video-Botschaft Trost.

Wie kam es zu dieser Aktion? Herbert Schibler, langjähriger und treuer Olten-Anhänger, befand sich just dieser Tage zusammen mit einer Reisegruppe, welche von Roman Josis Bruder Yannick geleitet wurde, in Nashville. Schibler ergriff die Gelegenheit, im Rahmen eines "Meet and Greets", die kurze Sequenz mit einem der derzeit wohl besten Verteidiger der Welt aufzunehmen.

Roman Josis Message richtete sich an EHCO-Geschäftsführer Patrick Reber, VR-Präsident Marc Thommen und Trainer Fredrik Söderström: "Kopf hoch, nächstes Jahr wird es sicher besser!".