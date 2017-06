Weber scheint bei den Nashville Predators sein Glück gefunden zu haben, jedenfalls spielt der 28-jährige Berner bislang eine sehr starke Saison. Er harmoniert ausgezeichnet mit Matt Irwin, mit dem er das dritte Verteidiger-Paar bildet.

Das sieht auch Teamkollege Roman Josi so: "Weber und Irwin spielen ihre Rolle perfekt. Jedes Mal, wenn sie aufs Eis kommen, weisst du genau, dass sie ihren Job machen. Man kann nicht genug sagen, wie wichtig sie für unsere Verteidigung sind." Weber äusserte sich nach der Partie gegenüber der Nachrichtenagentur sda zum 4:1-Heimsieg gegen die Pittsburgh Penguins und dem Ausgleich zum 2:2 in der Finalserie.

Yannick Weber, gibt es trotz des klaren Erfolges etwas, das Ihr im fünften Spiel in Pittsburgh ändern müsst?

"Wir liessen ein paar Chancen zu, die unnötig waren. Wir treten als sehr aggressives Team auf, und wenn einer im System seinen Job nicht erfüllt, dann kommt es relativ rasch zum Konter. Wir wissen aufgrund des Talents im Sturm von Pittsburgh, dass wir in der Defensive noch etwas solider stehen müssen. Unser Goalie (Pekka Rinne) spielte ausgezeichnet. Es gelangen ihm im richtigen Moment die wichtigen Paraden. Vorne erzielten wir die Tore, als es wichtig war."

Was sagen Sie zu den fantastischen Zuschauern?

"Sie unterstützten uns während 60 Minuten. Das hilft sehr - noch mehr wenn man müde wird und unter Druck steht. Es ist schön, zu Hause zu spielen. Wir wussten, dass wir hier eine gute Atmosphäre haben. Das trug sicher ebenfalls zum Sieg bei."

Früher lag ihre Stärke eher in der Offensive. Nun spielen Sie in der Defensive sehr solide.

"Wenn man in dieser Liga bleiben will, muss man als Verteidiger auch solid defensiv spielen können. Ich verstehe mich ausgezeichnet mit meinem Partner. Unser Job ist es, in unserem Drittel möglichst sauber zu agieren und gute Angriffe auszulösen. Das gelang uns bisher sehr gut."

Ist derzeit der beste Yannick Weber zu sehen?

"Ich spiele mit sehr viel Selbstvertrauen. Ich weiss, dass in der Offensive nicht so viel von mir erwartet wird wie in den Jahren zuvor, als ich im Powerplay Punkte skoren musste. Unser System passt zu meinem Spiel. Ich bin stolz, dass ich gegen jedes Team defensiv gut spielen kann."