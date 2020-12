Visps erster Sieg nach Corona-Fällen

Im Mitteldrittel wendeten die Walliser mit zwei Powerplay-Toren durch Dario Burgener und Fabio Haberstich das Blatt.

Zuvor hatte Visp letztmals am 10. Dezember und ebenfalls gegen ein Nachwuchsteam gewonnen (2:1 n.V gegen EVZ Academy). Am 19. Dezember waren vier Team-Mitglieder positive auf das Coronavirus getestet worden, worauf zwei Partien der Oberwalliser verschoben wurden. Allerdings musste nicht die gesamte Mannschaft in Quarantäne. Die ersten beiden Partien nach den Corona-Fällen verlor Visp aber gegen die Tabellen-Schlusslichter Winterthur und Ticino Rockets.