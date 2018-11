Captain Josi steuerte zwei Assists zum Erfolg bei, Fiala bereite einen Treffer vor. Verteidiger Josi, der gut 25 Minuten auf dem Eis, hält nun bei fünf Toren und zwölf Assists.

Auf elf Skorerpunkte (2 Tore) kommt mittlerweile Stürmer Fiala, der das Eis wie Josi mit einer ausgeglichenen Bilanz verliess. Der knapp zwölf Minuten lang eingesetzte Weber verzeichnete indes als einziger Schweizer eine Plus-Bilanz (1).

Austin Watson war mit seinen ersten drei Toren in einem NHL-Spiel der Matchwinner für die Predators, für die zudem Nick Bonino mit einem Tor und zwei Assists ebenfalls drei Skorerpunkte realisierte. Vor Watson waren schon drei weitere Spieler der Predators in der laufenden NHL-Saison Dreifach-Torschützen in einer Partie gewesen.

Die New Jersey Devils mit Nico Hischier verloren bei Tampa Bay Lightning mit 2:5. Hischier stand gegen das derzeit mit Nashville führende Team der NHL gut 15 Minuten auf dem Eis. Teamkollege Mirco Müller war überzählig. Die Devils kassierten im Startdrittel vier Gegentore. Auf New Jerseys Tor erfolgten insgesamt 35 Abschlüsse, Goalie Cory Schneider (ex-Ambri) wehrte 30 davon ab. Er ist nach fünf Saisoneinsätzen noch sieglos.