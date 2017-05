Der EHC Olten hat für die kommende Saison nebst dem bereits bekannten Zuzug von Tim Stapleton den Stürmer Ryan Vesce verpflichtet. Der 35-Jährige hat beim EHCO einen Vertrag über eine Saison plus Option auf eine weitere unterschrieben.

Der Amerikaner kann sowohl als Center wie auch als Flügel auflaufen, verfügt über eine fantastische Puckkontrolle und ein gutes Auge für die Mitspieler. Ausserdem gilt Vesce – dessen Name man «Wessi» ausspricht – als absoluter Teamleader. Er übernimmt daher gerne Verantwortung.

Unglückliche Saison

Vesce ist in der Schweiz kein unbekanntes Gesicht: In der vergangenen Saison stand er bei Fribourg-Gottéron unter Vertrag.

Genauso wie Stapleton hat jedoch auch Vesce eine überaus schwierige Saison hinter sich: Die Saison 16/17 startete er in der KHL bei Traktor Chelyabinsk. Doch weil der Trainer kaum ein Wort Englisch sprach und fast nur auf Einheimische setzte, verliess Vesce den Klub nach sieben Spielen auf eigenen Wunsch.

Kurze Zeit später lief er am Spengler-Cup für den HC Lugano auf, worauf er von Gottéron verpflichtet wurde. Dort kam der US-Amerikaner jedoch kaum über die Position als fünfter Ausländer hinaus. In nur elf Spielen liess er sich von einem völlig verunsicherten Team anstecken und skorte inmitten des Playoutkampfes lediglich drei Tore. So fand Vesce nicht zuletzt wegen mangelnder Spielpraxis nie seine Rolle im Fribourger Team.

Vor der vergangenen Saison hatte der Amerikaner, der für die San Jose Sharks zwischen 2008 und 2010 19 NHL-Spiele bestritt, drei respektable Spielzeiten in der KHL verbracht.

Zuerst verzeichnete er bei Medvescak Zagreb in 58 Spielen 36 Skorerpunkte, danach ging er während zweier Saisons für Dinamo Minsk auf Torejagd und verbuchte in total 101 Spielen stolze 80 Punkte.

Nun sei er höchstmotiviert, seine vergangene Saison vergessen zu machen, die grossen NLA-Ziele mit dem EHC Olten in Angriff zu nehmen und an persönlich erfolgreichere KHL-

Zeiten anzuknüpfen.