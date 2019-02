Während die Mannschaft aus Denver am Trennstrich um einen Platz in den Playoffs kämpft, belegen die Jets in der Western Conference mit einer komfortablen Reserve noch vor den Nashville Predators den 3. Platz. Insofern kam das klare Ergebnis überraschend.

Dem 25-jährigen Zürcher Flügel Sven Andrighetto gelangen beim Kantersieg erstmals in dieser Saison zwei Punkte in einer Partie. Er gab Zuspiele zum 1:0 und zum 5:1. Über die Saison gesehen, bilanziert er vier Tore und fünf Assists.