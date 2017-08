Der NHL-Verteidiger präsentierte die Trophäe, die er im Juni mit den Pittsburgh Penguins gewonnen hat, in Bern der Öffentlichkeit.

Jedes Teammitglied des NHL-Meisters kann den Pokal traditionsgemäss während eines Tages in seine Heimat mitnehmen. Am Mittwoch war die Reihe am 39-jährigen Streit, der die bedeutendste Eishockey-Trophäe der Welt als erster Schweizer Feldspieler überhaupt gewann.

Streit wurde am Nachmittag vom Berner Stadtpräsidenten Alec von Graffenried an dessen Regierungssitz in der Innenstadt eingeladen. Danach stand Streit während einer Stunde den Fans für Autogramme und Fotos mit dem Pokal zur Verfügung. Mehrere hundert Fans wollten einen Blick auf das begehrte Sujet werfen.

Streit hatte den Stanley Cup am Morgen um 6.15 Uhr am Flughafen in Zürich in Empfang genommen. Nach dem Transfer in die Hauptstadt und der Präsentation standen auch ein Besuch im Bundeshaus und am Abend eine private Feier im Programm.

Streit ist erst der dritte Schweizer Stanley-Cup-Gewinner nach den Torhütern David Aebischer (2001) und Martin Gerber (2006). Den Final hatte Pittsburgh gegen die Nashville Predators, bei denen mit Roman Josi und Yannick Weber zwei weitere Berner spielen, mit 4:2 Siegen gewonnen.

Streit, der seine eindrückliche Karriere in den Neunzigerjahren erst im Nachwuchs des SC Bern und danach bei Fribourg-Gottéron lanciert hat, spielt auch in der kommenden Saison in der besten Liga der Welt. Letzte Woche unterschrieb der Routinier einen Vertrag über ein Jahr mit den Montreal Canadiens. Bislang kam Streit auf 818 Partien in der NHL.