Kapitel 3: Der neue Anlauf

Nach dem extrem lehrreichen Jahr in Nordamerika kehrt Mark Streit in die Schweiz, zu den ZSC Lions, zurück. Im Wissen, was es braucht, damit er sich seinen NHL-Traum doch noch erfüllen kann. In den fünf Jahren in Zürich eignet sich Streit genau die Eigenschaften an, die er für nötig hält, um bei einem neuerlichen Anlauf in Nordamerika erfolgreich zu sein. Er wird in der NLA zu einem dominierenden Offensivverteidiger und übernimmt als Captain auch eine Leaderfunktion.

Kapitel 4: Das Aha-Erlebnis

Seine Entwicklung verläuft in Zürich genau so, wie er es sich erhofft. Mit der logischen Konsequenz, dass ihn die Montreal Canadiens erst draften und dann unter Vertrag nehmen. Die ersten Monate in der NHL sind für den Neuling aus der Schweiz aber vor allem von Zweifeln geprägt: «Ich hatte Spiele, nach denen ich dachte: Jetzt geht es ab ins Farmteam.» Doch im selben Mass wächst beim Berner die Erkenntnis, dass er diese einmalige Chance, die sich ihm in Montreal bietet, packen muss.

Ich realisierte, wie viel du im Leben erreichen kannst, wenn du es wirklich willst.» Es ist das Aha-Erlebnis, welches an der Basis für Mark Streits erfolgreiche NHL-Karriere steht. In dieser Phase entwickelt er auch unschweizerische Eigenschaften, die aber im alltäglichen Überlebenskampf in der NHL unverzichtbar sind: dominantes Auftreten, ausgeprägtes Selbstbewusstsein – und somit auch eine gewisse Arroganz, die ihn in der Schweiz bisweilen verbissen und distanziert wirken lassen.

Kapitel 5: Der Captain

In Montreal entwickelt sich Mark Streit in seinen drei Jahren nicht nur zu einem spielstarken Verteidiger, sondern wächst auch in der NHL in eine Leaderrolle hinein. Sein Wechsel zu den New York Islanders wirkt sich entsprechend finanziell vorteilhaft aus (er unterschreibt einen Fünfjahresvertrag, der ihm jährlich 4,1 Millionen US-Dollar einbringt). In seiner dritten Saison bei den Islanders wird er als erster Schweizer Eishockeyspieler zum Captain eines NHL-Teams ernannt.