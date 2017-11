Der 44-jährige Sarault war am 11. Oktober nach der Entlassung seines Landsmanns Dan Ratushny zum neuen Headcoach bestimmt worden. Ratushny, der in der letzten Saison Lausanne noch auf den 4. Rang der Regular Season geführt und daraufhin zum "Trainer des Jahres" in der Schweiz gekürt worden war, hatte nach zehn Spielen der neuen Saison bloss 12 Punkte mit den Waadtländern erreicht.

Unter Sarault steht Lausanne nicht besser da als zuvor, im Gegenteil. Mit neun Punkten aus sieben Spielen rutschten die Waadtländer seither vom 8. auf den 10. und drittletzten Rang ab. Dennoch ist Lausanne von der bisherigen Zusammenarbeit überzeugt.

Der Klub schreibt in einer Medienmitteilung von der bislang "exzellenten Arbeit" Saraults und davon, dass es Sarault gelungen sei, die Spieler zu grossem Engagement anzustacheln.

Sarault war vor seinem Engagement als Verantwortlicher des Fanionteams von Lausanne vier Jahren lang Elite-Junioren-Trainer bei den Waadtländern. Als Spieler war der einstige Haudegen unter anderem Meister mit Bern (2004) und Davos (2007).