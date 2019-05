oe Pavelski, der Captain der Sharks, feierte dabei eine triumphale Rückkehr nach zweiwöchiger Verletzungspause. Er führte sein Team mit einem Tor und einem Assist zum Erfolg.

Pavelski erzielte das 1:0 für die Sharks (6.) und bereitete das 2:0 des Tschechen Tomas Hertl (12.) vor. Zwei Wochen davor hatte Pavelski sein letztes Spiel bestritten, als er in Spiel 7 der Achtelfinal-Serie gegen die Vegas Golden Knights mit einer blutenden Kopfverletzung vom Eis geführt worden war.

Dritter Torschütze der Partie für die Sharks war Joonas Donskoi (33.), der mit dem Treffer zum 3:1 eine Flaute von 39 Spielen ohne Torerfolg beendete. Goalie Martin Jones für die Sharks realisierte 14 seiner 27 Paraden im Schlussdrittel. Mikko Rantanen (20.) und Tyson Jost trafen für Colorado, das mit der Niederlage den ersten Einzug in den Conference-Final seit 2002 verpasste.

Bei Colorado war Sven Andrighetto erneut überzählig, dessen Sturmkollege Meier stand derweil bei den Sharks 15:40 Minuten auf dem Eis. Er verliess das Eis ohne Skorerpunkt mit einer ausgeglichenen Bilanz. Der mit Colorado ausgeschiedene Stürmer Sven Andrighetto könnte nun als Nachrücker zum Schweizer Nationalteam für die WM in der Slowakei (ab Freitag) dazustossen.

Sharks letztmals 2016 im Final

Für die Sharks ist es der vierte Vorstoss in den Conference-Final in diesem Jahrzehnt. Dort treffen sie nach bereits 14 Playoff-Spielen auf die St. Louis Blues, die in den Viertelfinals gegen die Dallas Stars ebenfalls sieben Spiele fürs Weiterkommen benötigten. Spiel 1 steht in der Nacht auf Sonntag Schweizer Zeit im Programm. Zu mehr als den Conference-Titel von 2016 reichte es den Sharks bislang noch nicht.

Das letzte Team vor den Sharks, das übrigens 14 Spiele für den Vorstoss in den Conference-Final benötigte waren die Blues im Jahre 2016, die dann an den Sharks scheiterten... Die Sharks zogen dann im Final gegen die Pittsburgh Penguins den Kürzeren (2:4). Den zweiten Stanley-Cup-Finalisten ermitteln in diesem Jahr die Boston Bruins und die Carolina Hurricanes mit Nino Niederreiter im Osten.