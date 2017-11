Reinhards bisheriger Assistenz-Trainer Christian Weber wird sich zudem bei La Chaux-de-Fonds künftig auf seine Aufgaben als Sportdirektor konzentrieren.

La Chaux-de-Fonds verlor in der Swiss League sechs der letzten sieben Partien - zuletzt jene am Samstag in Rapperswil-Jona (1:4). Der Vorsprung auf einen Nicht-Playoff-Platz beträgt derzeit nur zwei Punkte.

Der Nachfolger von Reinhard, der seit 2013 bei La Chaux-de-Fonds tätig war, ist noch nicht bekannt.