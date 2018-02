Am Matchtag warten 7500 Liter Bier, 2000 Würste und weitere Verpflegung auf die Fans. Bereits eine Stunde vor Spielbeginn bilden sich lange Schlangen vor dem Eingang der Rapperswiler Arena. Bilder, die man so in der Rosenstadt schon jahrelang nicht mehr gesehen hat.

Auch rund 1000 HCD-Fans haben die Reise an den Obersee mitgemacht. Doch sie mussten zusehen, wie ihre Mannschaft teilweise völlig überfordert war. Gegen einen Gegner, den ausgerechnet der eigene Klub noch aufgebaut hat. In einer Serie von eher peinlichen Einträgen in den sozialen Medien und auf der eigenen Homepage, betonte der Klub stets, wie müde die eigenen Mannschaft sei und schob die Favoritenrolle dem unterklassigen Gegner zu.