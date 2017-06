Damit entschied Pittsburgh die Best-of-7-Serie mit 4:2 für sich. Insgesamt war es der fünfte Stanley-Cup-Triumph für das Team aus dem Bundesstaat Pennsylvania. Das entscheidende 1:0 fiel erst 95 Sekunden vor dem Ende durch Patric Hörnqvist. 14 Sekunden vor Schluss machte Carl Hagelin mit einem Schuss ins leere Tor alles klar.

Bis davon lieferten die beiden Teams den enthusiastischen Zuschauern eine intensive Partie, alleine die Tore fehlten. An Chancen mangelte es auf beiden Seiten nicht. In der 31. Minute beispielsweise scheiterte Colton Sissons alleine vor Pittsburghs Goalie Matt Murray, der dank 27 Paraden den zweiten Shutout in Folge feierte. Ausserdem war in der 21. Minute ein regulärer Treffer von Sissons wegen eines zu frühen Pfiffs nicht gegeben worden.