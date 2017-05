Bobby Ryan und Jean-Gabriel Pageau sicherten der Franchise aus Kanada den Sieg im ersten Spiel der "Best-of-7-Serie" gegen den Titelverteidiger, bei dem Mark Streit erneut überzählig war. Auf den Führungstreffer von Pageau (15.) fand Pittsburgh in Person von Jewgeni Malkin zwar fünf Minuten vor der Schlusssirene noch die passende Antwort, in der fünften Minute der Verlängerung besiegelte Ryan aber das frühe Break für Ottawa.

Der 30-jährige Amerikaner im Dienst des kanadischen Klubs entwischte seinen Gegenspielern in der neutralen Zone und verwandelte alleine vor Penguins-Goalie Marc-Andre Fleury sicher. Grossen Anteil am Sieg hatte auch Senators-Goalie Craig Anderson, der mit 27 Paraden zum Mann des Spiels gewählt wurde. "Er hat uns heute gerettet, er war sehr stark", lobte Siegtorschütze Ryan seinen Teamkollegen. Das zweite Spiel findet am Montag wieder in Pittsburgh statt.