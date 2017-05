Der Verteidiger des HC Lugano leidet an einer Verletzung an den "unteren Extremitäten". Furrer, der bisher zusammen mit Captain Raphael Diaz das erste Verteidigerduo gebildet hatte, musste am Sonntag die Partie gegen Finnland (2:3 nach Verlängerung) vorzeitig beenden.

Ob Furrer an dieser WM noch zum Einsatz kommt, ist offen. Die Ärzte würden "von Tag zu Tag" entscheiden, teilte Swiss Ice Hockey mit. Im Vergleich zum Montag gehe es ihm bereits besser.