Biel lag in Genf gegen Servette bis in die 48. Minute 1:2 zurück. Dann aber drehten die Seeländer mit drei Toren in den letzten zwölf Minuten die Partie (zum 4:2). Den Unterschied machte erneut Toni Rajala. Der Weltmeister aus Finnland, der am Vortag beim 3:1 gegen Fribourg-Gottéron bereits alle drei Tore erzielt hatte, traf auch gegen Servette doppelt.

Den zweiten Sieg feierte auch Zug. Allerdings gab der Meisterschaftsfavorit beim 5:4 nach Verlängerung gegen die ZSC Lions einen Punkt ab. Im dritten Spiel des Abends setzten sich die Rapperswil-Jona Lakers gegen Ambri-Piotta 3:0 durch.

Resultate und Tabelle

National League. Am Samstag: Genève-Servette - Biel 2:4 (2:1, 0:0, 0:3). Rapperswil-Jona Lakers - Ambri-Piotta 3:0 (1:0, 2:0, 0:0). Zug - ZSC Lions 5:4 (0:1, 1:2, 3:1, 1:0) n.V.

Rangliste: 1. Biel 2/6. 2. Zug 2/5. 3. ZSC Lions 2/4. 4. Bern 1/3. 5. Lausanne 1/3. 6. Rapperswil-Jona Lakers 2/3. 7. Genève-Servette 2/3. 8. Fribourg-Gottéron 1/0. 9. SCL Tigers 1/0. 10. Davos 1/0. 11. Lugano 1/0. 12. Ambri-Piotta 2/0.