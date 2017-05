Der 33-jährige Flügelstürmer, der auch an der WM in Paris im Einsatz stand, unterzeichnete einen für die kommende Saison gültigen Vertrag.

Thoresen hatte mit den Zürchern die vergangene Meisterschaft bestritten. Zuvor war er unter anderem in der NHL für die Philadelphia Flyers und die Edmonton Oilers und in der KHL für Salawat Julajew Ufa und SKA St. Petersburg tätig gewesen. In der Saison 2008/09 hatte er für Lugano gespielt.