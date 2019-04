Der 30-jährige Stürmer der Chicago Blackhawks war an der letztjährigen WM als Topskorer zum wertvollsten Spieler (MVP) des Turniers gewählt worden.

Der dreifache Stanley-Cup-Gewinner mit Chicago (2010, 2013, 2015) verpasste auch in dieser Saison mit den Blackhawks die Playoffs. Doch mit 110 Skorerpunkten (44 Toren) realisierte Kane in seiner zwölften NHL-Saison einen persönlichen Karriere-Bestwert.

Kane spielte während des NHL-Lockouts in der Saison 2012/2013 für Biel. Die USA sind kein Schweizer Vorrundengegner in der Slowakei. Sie spielen in der Gruppe A in Kosice unter anderem gegen Kanada. Die Schweizer spielen in der Gruppe B in Bratislava.