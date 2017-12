Bewusst aufgeboten hat Fischer auch mehrere derzeit verletzte oder rekonvaleszente Spieler wie Gaëtan Haas oder Denis Hollenstein. Man beobachte die Situation und den Heilungsverlauf bis zum Wochenende und werde dann gegebenenfalls Veränderungen vornehmen, so Nationalmannschafts-Direktor Raeto Raffainer.

Ansonsten beinhaltet das Aufgebot keine Überraschungen. Das Gerüst der Mannschaft für das letzte Vorbereitungsturnier vor den Olympischen Spielen im Februar in Pyeongchang bilden 16 Spieler, die im Mai an der WM in Paris teilgenommen haben.

Weil er als Gastgeber ebenfalls am Spengler Cup mitspielt, bot Fischer - wie mit dem Klub abgemacht - keine Spieler des HC Davos auf. Für die Schweiz beginnt der erste Spengler Cup nach 38 Jahren Absenz am 26. Dezember mit dem Spiel gegen Dinamo Riga.

Davos. Spengler Cup (26. - 31. Dezember). Aufgebot Schweizer Nationalteam. Tor (2): Leonardo Genoni (Bern), Tobias Stephan (Zug). - Verteidigung (9): Eric Blum (Bern), Raphael Diaz (Zug), Patrick Geering (ZSC Lions), Joël Genazzi (Lausanne), Romain Loeffel (Genève-Servette), Yannick Rathgeb (Fribourg-Gottéron), Dominik Schlumpf (Zug), Dave Sutter (ZSC Lions), Ramon Untersander (Bern). - Sturm (16): Simon Bodenmann (Bern), Damien Brunner (Lugano), Luca Cunti (Lugano), Luca Fazzini (Lugano), Gaëtan Haas (Bern), Fabrice Herzog (ZSC Lions), Gregory Hofmann (Lugano), Denis Hollenstein (Kloten), Lino Martschini (Zug), Vincent Praplan (Kloten), Tanner Richard (Genève-Servette), Thomas Rüfenacht (Bern), Reto Schäppi (ZSC Lions), Tristan Scherwey (Bern), Pius Suter (ZSC Lions), Joël Vermin (Lausanne). - Nationaltrainer: Patrick Fischer.