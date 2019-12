Patrick Fischer bietet Dario Trutmann von den ZSC Lions auf

Fischer selektionierte 22 Spieler für das Heimturnier, die erste "NaturEnergie Challenge". Es sind zehn Spieler im Kader, die letzten Frühjahr an der WM in der Slowakei im Einsatz standen, unter ihnen als einziger Söldner Sven Andrighetto, der seit dieser Saison für Awangard Omsk in der russischen KHL aufläuft.

Nur vier Spieler, die am Deutschland-Cup dabei waren, stehen erneut im Aufgebot, darunter Verteidiger Dominik Egli von den Rapperswil-Jona Lakers, der damals sein Länderspiel-Debüt gab.

Nicht aufgeboten wurden Spieler der Champions-League-Viertelfinalisten Biel, Lausanne und Zug, die am Dienstag ihr Rückspiel bestreiten. Wegen der National-League-Partie Davos - Ambri-Piotta vom Dienstagabend werden zudem Samuel Guerra, Enzo Corvi, Andres Ambühl und Michael Fora erst im Lauf des Mittwochs zur Nationalmannschaft stossen.

Die Schweiz trifft im Oberwallis am Donnerstag, 12. Dezember, auf Norwegen und tags darauf auf Russland oder die Slowakei.

Das Schweizer Aufgebot.

Torhüter (2): Reto Berra (Fribourg-Gottéron), Robert Mayer (Genève-Servette).

Verteidiger (8): Dominik Egli (Rapperswil-Jona Lakers), Michael Fora (Ambrì-Piotta), Philippe Furrer (Fribourg-Gottéron), Samuel Guerra (Davos), Romain Loeffel (Lugano), Christian Marti (ZSC Lions), Dario Trutmann (ZSC Lions), Ramon Untersander (Bern).

Stürmer (12): Andres Ambühl (Davos), Sven Andrighetto (Omsk/RUS), Alessio Bertaggia (Lugano), Enzo Corvi (Davos), Denis Hollenstein (ZSC Lions), Simon Moser (Bern), Vincent Praplan (Bern), Tanner Richard (Genève-Servette), Noah Rod (Genève-Servette), Thomas Rüfenacht (Bern), Tristan Scherwey (Bern), Pius Suter (ZSC Lions).