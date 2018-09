Der 35-jährige Center ersetzt vorübergehend den Amerikaner Bryan Lerg, der sich von einer Knöchelverletzung noch nicht genügend erholt hat und weitere drei bis vier Wochen ausfällt.

Novotny verfügt über viel Erfahrung, absolvierte unter anderem 193 Spiele in der NHL sowie 440 Partien in der KHL und gewann mit Tschechien 2010 den WM-Titel. Die Saison begann er in seiner Heimat bei Skoda Pilsen.