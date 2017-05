Niklas Wikegard, wie beurteilen Sie bislang Schwedens WM-Auftritt?

Niklas Wikegard: Das Team war bislang sehr inkonstant. Zu Beginn hatten wir gute Torhüter, grossartige Verteidiger, okay Stürmer. Dann wurden Goalie Henrik Lundqvist, sowie die Stürmer Nicklas Bäckström und Oscar Lindberg nachnominiert. Danach hatten wir grossartige Torhüter, grossartige Verteidiger, gute Stürmer.

Was sind Schwedens Sorgen vor dem Spiel gegen die Schweiz?

Schwedens Probleme sind: Das Tempo, das etwas zu tief ist, zu viele Fehler ohne Scheibe, und das Scoring. Angesichts der Torchancen, die herausgespielt wurden, hat Schweden bislang viel zu wenig Tore erzielt. Das ist aber keine Überraschung. Bevor Bäckström kam, fehlten die wirklichen internationalen Top-Stürmer. Ja, wir hatten andere NHL-Spieler. Aber nicht die Silfverbergs, Rakells, Forsbergs. Diese echten Skorer. Die sind alle nicht da.

Was war gut bislang?

Die Spiele gegen Russland und die USA, trotz der knappen Niederlagen. Beide hätten genau so gut von Schweden gewonnen werden können. Die Probleme hatten wir mit den «kleinen» Nationen. Die erwähnten Tempo-Probleme. Russland und die USA überfuhren die Kleinen, wir nicht. Probleme hatten wir zudem mit dem sehr schlechten Powerplay, vor allem, wenn man schaut, welche Verteidiger wir dafür eigentlich dabei hätten. Zusammengefasst ist Schweden ein gutes Team auf dem Papier, aber bislang noch nicht auf dem Eis. Das ist gleichzeitig gut und schlecht für die Schweiz.

Warum?

Weil sie einerseits eine Chance auf den Sieg haben wird. Ich sehe die Partie als 60:40-Spiel zugunsten Schwedens. Andererseits denke ich, dass Schweden es irgendwie schaffen wird, im Viertelfinal sein Spiel aufs Eis zu bringen. Der Druck ist gross, zuletzt hat Schweden zwei Viertelfinals verloren, es kann nicht ein drittes hintereinander verlieren.

Die auf dem Papier grossartige Abwehr der Schweden lässt jedes Eishockeyherz höher schlagen. Aber sprechen wir zunächst über den Angriff, der Ihrer Meinung nach nur «gut» ist.

Bevor Washington-Capitals-Stürmer Bäckström kam, hatten wir eine erste Linie mit Landeskog, Rask und Lindholm, die den Lead übernahm. Jetzt wurde sie von der neuen Top-Formation Bäckström/Nylander/Lindberg etwas in den Hintergrund gerückt. Aber wir haben damit immer noch zwei gute, produzierende Sturmlinien. Dann haben wir eine dritte Linie mit Söderberg und William Karlsson, bei der es schwierig zu sagen ist, was sie wirklich gut macht – selbst, wenn sie bereits das eine oder andere Tor schoss. Und dann haben wir eine gute vierte Linie, die als klassische «Checking Line» agiert. Dort drin mag ich Marcus Krüger, er ist ein Spieler, der jeden Tag in die Eishalle kommt, um hart zu arbeiten, egal ob in der NHL bei Chicago oder bei der Nationalmannschaft. Dann ist dort noch Joel Lundqvist, der zwar etwas langsam ist, aber seinen Job erledigt und ein guter Captain ist, wichtig für die Teamchemie.

Schauen wir die Abwehr an: Hedman, Klingberg, Ekman-Larsson, Stralman sind selbst für die reinen Defensivrollen gute NHL-Spieler wie Edler oder Brodin. Mehr geht fast nicht …

Es gibt dennoch auch Sorgen: Die defensiven Leute wie Edler spielen simpel, tun, was sie sollen, spielen die Scheibe via Bande raus, tun nichts Aufregendes. Die Offensiv-Verteidiger tendierten bislang aber dazu, mit der Scheibe zu viel zu wollen. Entsprechend viele Fehler und Scheibenverluste waren die Folge. Auch die Leute wie Ekman-Larsson oder Klingberg müssen entsprechend der Situation spielen. Du kannst nicht immer nur «flashy», für die Galerie spielen wollen, sondern musst hin und wieder auch das simple Spiel wählen.

Wenn wir Powerplay und Abwehr schon tadeln, muss aber auch das unfassbar gute Schwedische Unterzahlspiel erwähnt werden: Erst zwei Gegentore in sieben Spielen liess es zu!

Es war wirklich sehr gut. Die Schweden können viele grosse Körper wie jenen Hedmans aufs Eis stellen. Im Grunde genommen ist es sogar egal, wen sie bringen. Aber wenn dann Hedman und Stralman auf dem Eis stehen, und das tun sie in Unterzahl oft, dann ist es für den Gegner fast unmöglich, Tore gegen sie zu schiessen.

Ein Wort zu Henrik Lundqvist. Für viele gilt er als einer der besten Goalies der Welt.

Er ist 35, aber immer noch ein sehr guter Goalie. Er hatte in der NHL bei den New York Rangers dieses Mal nur eine okay Qualifikation, aber sehr gute Playoffs. Seine Ankunft ist für Schweden aus auch einem anderen Grunde wichtig: Er bringt die Gewinner-Attitüde ins Team. Er ist einer, der im Training das Rink erst verlässt, wenn die Arbeit getan ist.

Alles in allem ist Schweden Favorit, Sie sagten 60:40. Kann die Schweiz darauf hoffen, unterschätzt zu werden?

Das können Sie vergessen! Die Hälfte dieses schwedischen Teams war am World Cup und verlor gegen das Team Europe – das war nicht gut. Und wenn sie jetzt auch noch gegen die Schweiz verlieren sollten … Nein, sie müssen gewinnen. Die Schweiz hat eine gute Gruppenphase gespielt, hat eine gute Mannschaft. Aber all das wissen die Schweden, darum werden sie die Schweiz nicht unterschätzen. Die Schweiz kann an einem guten Tag Schweden schlagen. Aber sorry, liebe Schweizer, dieser gute Tag wird nicht an diesem Donnerstag sein. (lacht). Schweden ist breiter besetzt und das bessere Hockey-Land. Darum gewinnt Schweden.

Nationaltrainer Rikard Grönborg ist für viele ein eher unbeschriebenes Blatt. Was können Sie über ihn verraten?

Ich mag ihn. Sowohl als Person, als auch als Hockey-Mensch. Er hat einen guten Ruf. Er ist einer, der das Personal besser einsetzt als die anderen Schweden vor ihm. Diese waren aber auch allesamt eher Old-School-Trainer. Rik lässt sich auch nicht mit den anderen schwedischen Trainern in unserer Liga vergleichen, die fast allesamt genau gleich coachen und spielen lassen. Er war noch nie als Trainer in der SHL tätig, als Spieler war er früher ein tougher Verteidiger. Er lebt in den USA und arbeitete lange in Nordamerika im Nachwuchs, bevor er bei uns nationaler Nachwuchstrainer und schliesslich Nationaltrainer der Erwachsenen wurde. Übrigens: Die Schweiz hat gegen Schweden «Heimvorteil», also den Vorteil des letzten Wechsels bei den Unterbrüchen. Wenn euer schwedischer Assistent Tommy Albelin das nicht mit seinen Tipps ausnützt, dann wird Rik da ganz sicher Profit daraus ziehen.