Josi bereitete mit einem herrlichen Antritt und einem schönen Querpass auf Craig Smith das 2:2 von Filip Forsberg (27.) vor. Der Berner Verteidiger und Captain der Predators totalisiert nun 37 Assists in dieser Saison. Mit 47 Skorerpunkten ist er teamintern die Nummer 4. Dahinter folgt Fiala, der diesmal - wie auch auch Weber - nichts Zählbares zum Sieg beisteuerte.

Nashville befindet sich in einer beneidenswerten Form, feierte den 13. Sieg in den letzten 14 Partien. Auch bei der einzigen Niederlage in dieser Phase punktete der letztjährige Stanley-Cup-Finalist. Die Predators sind aktuell mit einem Vorsprung von vier Punkten auf die Tampa Bay Lightning das beste Team der Liga. Auf Seiten der Avalanche lief es Sven Andrighetto weniger gut. Der Zürcher Stürmer verliess das Eis mit einer Minus-3.-Bilanz.

Einen wichtigen Sieg realisierten die Minnesota Wild mit dem 4:2 bei den Vegas Golden Knights. Nino Niederreiter bereitete in der 8. Minute mit einem Pass von hinter dem Tor das 1:0 des in Las Vegas aufgewachsenen Jason Zucker vor. Es war für den Churer Stürmer der elfte Assist und der 27. Skorerpunkt insgesamt in der laufenden Meisterschaft. Dank dem ersten Erfolg nach zwei Niederlagen festigte Minnesota den 3. Platz in der Central Division - die Wild liegen nun drei Punkte vor Colorado. Derweil verlor Las Vegas zum vierten Mal hintereinander vor heimischem Publikum.

Auf Playoff-Kurs befinden sich auch die San Jose Sharks, die sich in Calgary gegen die Flames 7:4 durchsetzten. Überragender Spieler der Kalifornier war Evander Kane, der gleich vier Tore erzielte. Timo Meier blieb ohne Skorerpunkt und kam auf eine Minus-1-Bilanz. Als Zweiter der Pacific Division hinter den Knights weist San Jose einen Vorsprung von drei Zählern auf einen Nicht-Playoff-Platz aus.