Bei den Toronto Maple Leafs unterschrieb Marleau einen mit 18,75 Millionen Dollar dotierten Dreijahresvertrag.

In San Jose gehörte der Flügelstürmer sozusagen zum Inventar. In 1493 Spielen für die Sharks erzielte Marleau 1082 Skorerpunkte (508 Tore/574 Assists). Zudem führte er die Kalifornier während fünf Jahren auch als Captain an.

Mit Joe Thornton (37) können die Sharks in der nächsten Saison weiterhin auf die Dienste eines anderen Routiniers zählen. Der ehemalige Davoser Spieler unterschrieb einen neuen Einjahresvertrag, der ihm acht Millionen Dollar einbringt. Thornton spielt seit der Saison 2005/2006 für die San Jose Sharks.