Der 54-jährige gebürtige Kanadier arbeitete in den letzten 15 Jahren als Trainer in diversen Junioren-Ligen in Kanada.

Antisins Stationen in der Schweiz ab 1986 waren die ZSC Lions, Ambri-Piotta, von 1990 bis 1998 Zug, Lugano und zuletzt Servette.

In Winterthur wird Antisin unter Chefcoach Michel Zeiter arbeiten. Die beiden kennen sich aus gemeinsamen Zeiten in der Nationalmannschaft.