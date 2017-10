Vom Schweizer Trio setzte sich keiner herausragend in Szene. Jeder der drei erhielt rund 17 Minuten Spielzeit - auch der Rückkehrer Müller. Hischier, der in der Nacht auf Freitag gleich mit zwei Treffern seine Torpremiere in der NHL gefeiert hatte, erreichte diesmal nicht die statistisch besten Werte: ein geblockter Schuss, zwei Torschüsse und nur drei gewonnene Bullys von deren zwölf.

Auch Sven Bärtschi kam zu einem Auswärtssieg. Er gewann mit den Vancouver Canucks gegen die Buffalo Sabres 4:2. Dem Schweizer war mit vier Torschüssen kein Erfolg beschieden.

Denis Malgin war bei den Florida Panthers erneut überzählig. Seine Mannschaft verlor gegen die Pittsburgh Penguins 3:4. Minnesota Wild ohne den verletzten Nino Niederreiter unterlag auswärts den Winnipeg Jets 3:4.