In seinem zweiten Spiel nach seiner Rückkehr aus der AHL - dem insgesamt vierten Einsatz in den letzten fünf Tagen - konnte Malgin bereits den zweiten Sieg mit seinem Team verbuchen. Der Stürmer feierte in seinem siebten NHL-Saisonspiel seine Torpremiere. Malgin, der gerade von der Ersatzbank aufs Eis kam, positionierte sich sofort für ein Zuspiel von Mark Pysyk und erzielte 69 Sekunden vor Schluss den Siegtreffer.

Florida hätte die Partie nach einer 4:1-Führung (29.) beinahe wieder aus der Hand gegeben, denn die Rangers vermochten in der 54. Minute noch zum 4:4 auszugleichen. New York war davor achtmal in Folge zu Hause ungeschlagen gewesen.

Josi mit sechstem Saisontor

Auch Roman Josi konnte sich als Torschütze feiern lassen. Seine Nashville Predators besiegten zuhause die Chicago Blackhawks 3:2. Der Berner erzielte in der 43. Minute die 3:1-Führung mit seinem sechsten Saisontreffer.