Eigentlich hätten die Tessiner um die Powerplay-Stärke ihres tschechischen Gegners wissen müssen - Pilsen hat in jedem seiner Spiele in der Champions Hockey League mindestens einen Treffer in Überzahl erzielt. Dennoch gab sich der letztjährige Playoff-Finalist keine besondere Mühe, Strafen zu vermeiden, und wurde für das flapsige Auftreten vom Qualifikationssieger der tschechischen Liga entsprechend bestraft.

Die ersten beiden Tore (16./19.) erzielten die Tschechen mit einem respektive zwei Mann mehr auf dem Eis, beim 0:3 (35.) war eine Strafe gegen die Luganesi angezeigt. Gregory Hofmann brachte mit einem Doppelpack (51./59.) im Schlussdrittel die Spannung zwar zurück, die Hypothek aus den Unzulänglichkeiten der ersten Spielhälfte wog allerdings zu schwer.

Um das Abenteuer Champions Hockey League heuer nicht mit Abschluss der Gruppenphase enden zu lassen, müssten die Tessiner in den abschliessenden Spielen ein mittleres Hockeywunder abliefern. Mit JYP Jyväskylä bekommt es das Team von Greg Ireland zum Abschluss gleich zweimal mit dem Titelverteidiger zu tun - zuerst daheim, dann in Finnland -, wobei einzig zwei Siege noch zum Weiterkommen reichen würden.

Telegramm und Resultate

Lugano - Pilsen 2:3 (0:2, 0:1. 2:0)

SR Piragic/Stricker (CRO/SUI), Kovacs/Altmann (SUI). - Tore: 16. Gulas (Nemec, Nedorost/Ausschluss Chorney) 0:1. 19. Nemec (Stach, Nedorost/Ausschlüsse Bertaggia, Jörg) 0:2. 35. Kanak (Stach/angezeigte Strafe) 0:3. 51. Hofmann (Cunti/Ausschluss Indrak) 1:3. 59. Hofmann (Lajunen, Chorney/mit 6. Feldspieler) 2:3. - Strafen: 6mal 2 plus 5 Minuten (Lapierre) plus Spieldauer (Lapierre) gegen Lugano, 7mal 2 Minuten gegen Pilsen.

Champions Hockey League. Gruppe D: Kometa Brünn - Eisbären Berlin 4:3 (2:2, 1:1, 1:0) - Rangliste (je 4 Spiele): 1. EV Zug 10. 2. Kometa Brünn 9. 3. Neman Grodno 5. 4. Eisbären Berlin 0. - Die nächsten Spiele. Mittwoch, 10. Oktober: Kometa Brno - Zug (18.00). Eisbären Berlin - Neman Grodno (19.30).

Gruppe H: Lugano - Pilsen (CZE) 2:3 (0:2, 0:1, 2:0). JYP Jyväskylä (FIN) - Banska Bystrica (SVK) 6:0 (1:0, 3:0, 2:0). - Rangliste (je 3 Spiele): 1. Pilsen* 12 (16:8). 2. JYP Jyväskylä 6 (16:11). 3. Lugano 3 (10:12). 4. Banska Bystrica 3 (7:18). - Die nächsten Spiele. Sonntag, 9. Oktober: Lugano - JYP Jyväskylä (19.45 Uhr). Pilsen - Banska Bystrica (17.00).

* = für Achtelfinals qualifiziert

Bemerkungen: Die ersten zwei pro Gruppe erreichen die Achtelfinals.