Wellinger verletzte sich am Dienstag im Auswärtsspiel in Bern. Der 30-Jährige zog sich bei einem Check von SCB-Stürmer Tristan Scherwey Prellungen an der Halswirbelsäule zu.

Wie lange Wellinger Lugano nicht zur Verfügung stehen wird, ist noch nicht bekannt. Scherwey kam für seine Aktion straffrei davon.