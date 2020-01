Lugano klettert drei Plätze nach oben

Das Heimspiel gegen den Tabellenletzten wurde für Lugano zur Geduldsprobe. Lange rannte das Team von Serge Pelletier erfolglos gegen das Rapperswiler Tor an, ehe Alessio Bertaggia seine Farben nach 39 Minuten und 27 Sekunden erlöste. Der Nationalstürmer traf mit dem 30. Abschlussversuch der Luganesi zum 1:1-Ausgleich. Nur 38 Sekunden nach der zweiten Pause erzielte Reto Suri nach einem missglückten Ausflug von Lakers-Goalie Melvin Nyffeler das 2:1-Siegtor. Danach rettete Lugano den vierten Sieg aus den letzten fünf Partien über die Zeit.

Die Rapperswil-Jona Lakers, die seit dem 21. Dezember 2010 und nunmehr 15 Spielen auf einen Sieg in der Resega warten, waren in der 9. Minute durch Topskorer Roman Cervenka in Führung gegangen. Der Tscheche profitierte von einem unglücklichen Ablenker von Lugano-Verteidiger Benoît Jecker.

Telegramm

Lugano - Rapperswil-Jona Lakers 2:1 (0:1,1:0, 1:0)

5439 Zuschauer. - SR Wiegand/Dipietro, Bürgi/Wolf. - Tore: 9. Cervenka (Eigentor Jecker) 0:1. 40. (39:27) Bertaggia (McIntyre, Klasen) 1:1. 41. (40:38) Suri (Walker, Lajunen) 2:1. - Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Lugano, 2mal 2 plus 10 Minuten (Schmuckli) gegen die Rapperswil-Jona Lakers. - PostFinance-Topskorer: Klasen; Cervenka.

Lugano: Zurkirchen; Chorney, Wellinger; Chiesa, Riva; Loeffel, Vauclair; Jecker; Klasen, McIntyre, Bertaggia; Zangger, Lajunen, Suri; Fazzini, Sannitz, Lammer; Jörg, Romanenghi, Walker.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Egli, Profico; Vukovic, Dufner; Maier, Schneeberger; Randegger, Schmuckli; Clark, Rowe, Cervenka; Kristo, Dünner, Simek; Eggenberger, Wetter, Casutt; Forrer, Ness, Schlagenhauf.

Bemerkungen: Lugano ohne Morini, Bürgler (beide verletzt) und Postma (überzähliger Ausländer), Rapperswil-Jona Lakers ohne Hüsler, Schweri (beide verletzt), Hächler (krank) sowie Wellman (überzähliger Ausländer). Timeout Rapperswil-Jona Lakers (58:39) und von 57:51 bis 58:39 und 59:27 bis 60:00 ohne Torhüter.