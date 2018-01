Etem bestritt bis und mit der letzten Saison 196 NHL-Spiele mit 28 Toren und 26 Assists für Anaheim, die New York Rangers und die Vancouver Canucks. Ansonsten war Etem für diverse AHL-Teams aktiv.

In der aktuellen Saison realisierte der U20-WM-Bronze-Gewinner von 2011/12 fünf Skorerpunkte (vier Tore) in 16 AHL-Spielen für die Tucson Roadrunners. Der HC Lugano wird für den Kalifornier der erste Arbeitgeber in Europa sein. Etem wird vorderhand für den verletzten Linus Klasen (Hirnerschütterung) zum Einsatz kommen.