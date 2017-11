Das Team von Patrick Fischer trifft am Dienstag, 6. Februar, in Kloten auf Deutschland. Das Spiel findet um 18.30 Uhr statt.

Am folgenden Tag fliegt das Team von Patrick Fischer nach Südkorea und wird am 12. Februar in Goyang ein weiteres Testspiel gegen Norwegen absolvieren. Im Olympia-Startspiel trifft die Schweiz am 15. Februar auf Kanada.