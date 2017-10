Dies bedeutete nicht nur den achten Erfolg aus den letzten neun Partien, sondern auch das fünfte gewonnene Spiel in Folge. Eine solche Serie in der ersten Saison schafften in der einhundertjährigen Geschichte der NHL lediglich die New York Rangers (1926/1927) und die Edmonton Oilers (1979/1980).

Dazu hatte die Mannschaft aus Nevada mit drei Siegen bereits den besten Saisonstart eines Neulings aufgestellt. Gegen Colorado, bei dem Sven Andrighetto eine Minus-3-Bilanz einzig, blieben die Golden Knights erstmals ohne Gegentor. Zum Kantersieg steuerte auch Luca Sbisa einen Assist (zum 5:0) bei.

Einen Sieg feierte von den Schweizern nicht nur Sbisa, sondern auch Nico Hischier mit den New Jersey Devils (5:4 nach Penaltyschiessen gegen die Ottawa Senators) sowie Roman Josi, Yannick Weber und Kevin Fiala mit den Nashville Predators (2:1 auswärts gegen die Chicago Blackhawks).

Fiala steuerte zum Siegtreffer Nashvilles im Powerplay (32.) einen Assist bei. Josi und Weber blieben dagegen wie Hischier bei New Jersey ohne Skorerpunkt. Hischier verschoss zudem im Penaltyschiessen seinen Versuch. Nicht zum Einsatz bei den Devils gelangte mit Mirco Müller der zweite Schweizer.