Und wie am Dienstag, als innerhalb von 40 Sekunden gegen die ZSC Lions die drei Tore vom 0:2 zum 3:2 gelangen, kämpften die Emmentaler auch in Zug mit dem nötigen Glück. Beim 1:0 nach zehn Minuten tanzte Thomas Nüssli die gesamte Zuger Abwehr aus. Er profitierte aber auch davon, dass sein eigener Befreiungsschlag via Linienrichter auf seinen Stock zurückfand. Im Schlussabschnitt gelangen Ero Elo in Unterzahl (43.) und Raphael Kuonen in Überzahl (48.) innerhalb von fünf Minuten die mehr als vorentscheidenden Goals vom 1:0 zum 3:0. Dem zweiten Langnauer Treffer war ein ungeahndetes Foul von Yannick Albrecht vorausgegangen.

Die SCL Tigers hielten mit dem zweiten Auswärtssieg in dieser Saison den Kontakt zu Platz 8. Nach dem miserablen Saisonstart (5 Niederlagen) gewann Langnau sechs der letzten zehn Partien. Goalie Ivars Punnenovs (28 Paraden) erwies sich seit seiner Rückkehr nach Verletzung als Schlüsselfigur. In Zug wurde Punnenovs erst dreieinhalb Minuten vor Schluss von Dominic Lammer noch bezwungen. Zug verlor erstmals diese Saison dreimal hintereinander.

Telegramm:

Zug - SCL Tigers 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

6784 Zuschauer. - SR Koch/Prugger, Küng/Progin. - Tore: 11. Nüssli 0:1. 43. Elo (Albrecht/Ausschluss Rüegsegger!) 0:2. 48. Kuonen (Albrecht, Huguenin/Ausschluss Morant) 0:3. 57. Lammer (Stalberg, Diaz) 1:3. - Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Zug, 3mal 2 Minuten gegen SCL Tigers. - PostFinance-Topskorer: Roe; Erkinjuntti.

Zug: Stephan; Diaz, Geisser; Morant, Grossmann; Schlumpf, Thiry; Fohrler, Stadler; Klingberg, McIntyre, Suri; Lammer, Roe, Stalberg; Martschini, Diem, Senteler; Schnyder, Kast, Haberstich.

SCL Tigers: Punnenovs; Cadonau, Koistinen; Erni, Blaser; Randegger, Huguenin; Müller; Elo, Gustafsson, Erkinjuntti; Kuonen, Gagnon, Neukom; Dostoinow, Albrecht, Nüssli; Gerber, Peter, Rüegsegger.

Bemerkungen: Zug ohne Alatalo und Helbling, SCL Tigers ohne Nils Berger, Pascal Berger, Haas, Lardi, Seydoux, Stettler, Zryd (alle verletzt) und Himelfarb (überzähliger Ausländer).