Er sagt aber auch: «Es liegt an ihm, sich auf dem Eis aufzudrängen» Will heissen, dass Mark Streit sich eher früher als später einem Klub anschliessen und Spielpraxis sammeln muss.

SCB in der Poleposition

Aber welche NLA-Teams kommen überhaupt infrage? Bei der Evaluation der möglichen Destinationen muss man vor allem zwei Faktoren berücksichtigen:

1.) Die sportlichem Ambitionen. Mark Streit wird sich kaum einem Team anschliessen, welches im Tabellenkeller herumgurkt.

2.) Die Lage. Streit besitzt in Bern ein Haus und dürfte sich bei einer Rückkehr in die Schweiz mit seiner Familie (Frau Fabienne und Töchterchen Victoria) auch dort niederlassen. Was wiederum den «Bewegungsradius» einschränkt.

Erst in dritter Linie dürfte für Streit, der während seiner NHL-Karriere über 40 Millionen US-Dollar verdient hat, der Faktor Finanzen einen Einfluss haben. Er hätte in dieser Saison bei den Montreal Canadiens für einen absoluten NHL-Billiglohn von 700 000 US-Dollar gespielt.

Hier also eine Einschätzung der möglichen NLA-Destination: Die wahrscheinlichste Variante ist der SC Bern. Streits Stammklub, bei dem er als Junior einst als zu schwach eingestuft worden war, wäre nicht nur sportlich die interessanteste Variante, sondern auch aus familientechnischer Sicht.

Noch viele Fragezeichen

Die beiden Parteien standen gemäss der «Berner Zeitung» schon in Kontakt. Noch lässt sich aber niemand auf die Äste hinaus. Weil eine Verpflichtung Streits eben auch nicht frei von Fragezeichen ist.