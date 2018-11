Der Finne knackte in seinem 178. NHL-Spiel die Hunderter-Marke und ist mit 20 Jahren und 224 Tagen der viertjüngste Spieler, dem dies gelang. Als jüngster 100-facher Torschütze führt immer noch Wayne Gretzky (20 Jahre, 40 Tage) diese Statistik an. Bester Skorer der Jets gegen Chicago war aber Nikolaj Ehlers. Der Sohn von SCL-Tigers-Trainer Heinz Ehlers traf in jedem Drittel einmal.

Kein erfolgreicher Schweizer Abend

Zum zweiten Mal in dieser Saison verliessen die Nashville Predators das Eis ohne einen Torerfolg. Das Team mit den Schweizern Roman Josi, Kevin Fiala und Yannick Weber unterlag zuhause den Arizona Coyotes 0:3.

Auch Nino Niederreiter unterlag mit den Minnesota Wild. Beim 2:4 vermochte der Bündner immerhin einen Assistpunkt zum Schlussresultat, das bereits in der 33. Minute fiel, zu verbuchen. Niederreiter steht nun bei 10 Assists in dieser Saison.