Knall bei Meister SC Bern – Trainer Kari Jalonen entlassen, weil er zu erfolgreich war

Jalonen kann Erfolg. Aber er kann nicht Misserfolg. Noch im Herbst hatte die sportliche Führung den Vertrag mit dem Finnen vorzeitig um ein Jahr verlängert.



Kari Jalonen ist gescheitert, weil er zu erfolgreich war. Weil er die Misswirtschaft der sportlichen Führung auf schon fast wundersame Weise kompensiert hat. Seit Sven Leuenberger den SC Bern verlassen hat und im Sommer 2017 Sportchef bei den ZSC Lions geworden ist, fehlt dem SCB eine starke sportliche Führung. Nach innen, um die sportlichen Interessen innerhalb des 50-Millionen-Franken-Konzerns durchzusetzen, und nach aussen, um durch kluge Transfers den Umbau einer meisterlichen Dynastie mit drei Titeln in vier Jahren einzuleiten.

Verheerende Transferbilanz



Der Spruch stammt von Enzo Ferrari, dem grossen Motorsport-General. Er pflegte zu sagen, es sei wichtig zu wissen, warum man verliere. Aber noch viel wichtiger sei es, zu wissen, warum man gewonnen habe. Wer nicht weiss, warum er gewonnen hat, macht im Erfolg Fehler, für die er später bitter büssen muss. Das hat in der Neuzeit selten ein Klub so erfahren müssen wie der SC Bern.



Die Transferbilanz der sportlichen Führung seit dem Wegzug von Sven Leuenberger ist verheerend. Ein Erfolgsgeheimnis der Berner war es in der Vergangenheit, das Geld zur richtigen Zeit gezielt in grosse Transfers zu investieren. In Christian Dubé, in Martin Plüss, in Simon Moser, in Leonardo Genoni, in Eric Blum beispielsweise. Diese Transfers signalisierten, dass in Bern nur das Beste gut genug ist. Dass der SC Bern ein ganz besonderes Hockey-Unternehmen ist. Dass die Besten nach Bern gehören. Exzellenz ist das Produkt von Taten, nicht von Worten.

Unter der aktuellen sportlichen Führung wird konzeptlos zusammentransferiert, was halt noch zu haben ist. Ohne Strategie. Inti Pestoni, Daniele Grassi, Matthias Bieber oder Grégory Sciaroni. Gute Mitläufer, aber keine Leitwölfe. Der absolute Tiefpunkt in der SCB-Transfergeschichte war diese Saison die temporäre Verpflichtung von Andri Spiller. Er ist inzwischen nach Kloten abgeschoben worden. Eine solche wirre Transferpolitik ist einst den Rapperswil-Jona Lakers zum Verhängnis geworden. Im gleichen Zug ist das Potenzial der eigenen Jungen nicht erkannt worden. Marco Müller, Samuel Kreis und Luca Hischier haben es bei der Konkurrenz bereits bis in die Nationalmannschaft gebracht.

Meistertitel 2019 war ein Wunder



Mit sehr guten oder doch guten Ausländern hätte die Transfer-Misswirtschaft noch einigermassen kompensiert werden können. Weil der SCB noch immer über eine Kerngruppe erfahrener Spieler verfügt, die Meister können. Aber wer den eigenen Nachwuchs und wer die Spieler in der Liga nicht richtig einschätzen kann, ist im internationalen Eishockey erst recht verloren. Die Bilanz der ausländischen Spieler unter der aktuellen sportlichen Führung spottet schlichtweg jeder Beschreibung. Ich will jetzt nicht noch Salz in die Wunden reiben und begnüge mich mit den Statistiken der ausländischen Verteidiger in dieser Saison: Miika Koivisto: null Tore, zwei Assists. Andrew MacDonald: null Tore, ein Assist.